澳洲通脹3.4% 或反彈

澳洲上月通脹維持兩年來的低位，為年內減息鋪路。澳洲統計局公布，1月消費物價指數（CPI）年率為3.4%，與去年12月時持平，也低於市場預期的3.6%。美元相對強勢下，澳元兌美元昨日跌約0.64%，報0.6501，兌港元為5.09算。

撇除汽油、生鮮食品、假日旅遊等價格波動較大項目後的核心通脹由去年12月的4.2%，微降至上月的4.1%。綜合市場分析指出，CPI仍然高於澳洲央行的目標2至3%，而且指標內的部分項目價格升幅仍然強勁，例如租金指數按年升7.4%，反映全國住宅空置率低，租賃市場緊張；保險及金融服務價格亦升8.2%。

荷蘭國際集團（ING）認為，2月通脹有機會反彈，並且預計物價會一直升至年中才回落，所以不能排除澳洲央行在減息前會再加一次息的可能性。

新西蘭央行續凍息 同樣位於南半球的新西蘭，其中央銀行昨日議息後維持官方現金利率於5.5厘不變。該央行的議息聲明中表示，核心通脹和大多數通脹指標均已下降，令通脹風險展望緩和。然而，該行仍提醒市場，官方現金利率需要在持續一段時間內保持在限制市場活動的水平，以確保通脹回落至目標。

新西蘭去年12月通脹年率為4.7%，不但高於央行目標，也高於不少國家的水平。有分析認為，現時現金利率不足以令通脹在合理的時間內回落，令新西蘭央行仍有機會在上半年再加息。