大摩警告美經濟難逃硬着陸 道指低開230

美股自去年中開始迎來一輪強勁的升勢，過去不斷唱淡美股的「大淡友」、摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson最近亦鮮有在媒體上曝光。不過，Wilson的同事、摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner卻接下了「大淡友」的稱號，直言美國經濟最終肯定會出現「硬着陸式」的衰退，惟何時來臨卻未能斷言。

上季GDP下修至3.2% Zentner亦引述了另一位重量級人物──摩通行政總裁戴蒙的觀點，指美國經濟仍然面對多種風險，包括貨幣政策長期緊縮、地緣政治衝突等。雖然Zentner認為今年內出現衰退的機會不大，但就嚴詞警告︰「我們將在某個時刻（經濟）硬着陸……我可以保證。」

美國商務部公布了去年第四季國內生產總值（GDP）的第一次修訂結果，以年率計按季增幅下修0.1個百分點至3.2%，不過，反映整體消費需求的個人消費開支（PCE），增幅從2.7%上修至3%。另外，美國1月商品貿易赤字為902億美元，高過預期的885億美元。

美股3大指數周三早段受壓，道指曾跌230點，報38,741點；標指跌19點，報5,058點；納指跌110點，報15,924點。

eBay斥156億回購股份 企業消息方面，人造肉公司Beyond Meat股價早段曾飆升61.17%。雖然該公司上季收入按年下跌7.82%至7,367.9萬美元，但產品銷量按年增加7.97%，證明其市場正在擴張。公司上季錄得1.55億美元虧損，較2022年同期6,686.7萬美元有所擴大。

電商平台eBay亦公布了截至去年底止一季業績，期內收入按年增長2.07%至25.62億美元；淨利潤7.24億美元，按年升7.73%。該公司同時宣布計劃動用20億美元（約156億港元）回購股份，並且把季度派息提高至每股0.27美元，高於此前的每季0.25美元。eBay股價早段曾升8.56%。