比特幣破6.1萬關 明年底睇12萬美元

比特幣繼續刷新年內高位，加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，昨曾高見每枚61,017美元，再創逾兩年新高，日內升幅逾6%；而以太幣亦升約3%，曾見3,366美元。投行Benchmark最新發布研究報告，看好比特幣價格將在明年底見12.5萬美元。

Benchmark分析員認為，多個現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）獲批，以及即將迎來的減半獎勵，都成為比特幣價格的推動力。

逾10企美申推以太幣ETF 至於火幣交易所創始人孫宇晨日前則在社交平台發文，顯示其在火幣帳戶內的比特幣餘額，為28,613.73枚比特幣。以目前市價計，價值高達逾16億美元（約124億港元）。

另邊廂，有指今年上市的其中9隻比特幣現貨ETF，目前持有超過30萬枚比特幣管理資產，達比特幣總供應量近1.5%。另包括貝萊德和富達投資的至少10家公司亦已提交申請，希望推出首批在美國上市的以太幣ETF。據悉，美國證交會（SEC）將在5月的最後期限前作出審批決定。

加密貨幣平台Matrixport發表報告指，聯儲局減息、美國大選等事件均影響比特幣價格，預期比特幣價格有望在3月上漲至63,000美元。