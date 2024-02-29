Apple傳棄造車攻AI

結束10年研發 兩千員工或轉職 股價早段偏軟 所謂「執輸行頭，慘過敗家」，尤其是在競爭激烈的電動車市場，姍姍來遲才去發展可謂舉步維艱。所講的是「美股七雄」之一蘋果公司（Apple Inc.）據報已放棄其造車大計，即結束長達10年的電動車研發計劃，轉而集中資源專攻人工智能（AI）。雖然該企對此不予置評，但消除了一個極不明朗的大型投資計劃。Apple股價周三開市早段曾跌0.83%，報181.11美元。

據報Apple高層最近幾周才作出這個決定，而公司首席運營官威廉斯（Jeff Williams）和負責造車計劃的副總裁林奇（Kevin Lynch）則於周二的員工內部會議上公布此消息。

理想：正確戰略選擇 隨着造車大計畫上休止符，據悉近2,000名從事相關項目的員工，尤其是硬件工程師和汽車設計師，可申請轉職至其他部門，部分亦可轉職至AI部門，但亦有人難保「飯碗」遭裁員。

李想指，「以戰略層面來看，新業務能聚焦一個，絕不做兩個」。Apple一旦做成了AI，會成為一家10萬億美元的企業；輸了則是一萬億美元的企業。

他又估計，若然Apple做成了汽車並大獲成功，公司市值會增加兩萬億美元，但成功的必要條件仍然是AI。

豐田產量13個月首降 Apple另一難關是美國政府或對其開展反壟斷訴訟，涉及iPhone和iPad在軟件和硬件上的限制窒礙競爭之嫌，據報Apple上周派人與司法部作最後游說，試圖避過監管大棒。

另邊廂，日本車企「一哥」豐田受造假醜聞影響，1月全球汽車產量按年下跌3.8%，至78.86萬輛，為13個月來首次下跌，其中子公司大發汽車的全球產量暴跌67.8%；至於整體銷量則升4.4%，至83.16萬輛。

電動車品牌去年全球市佔率