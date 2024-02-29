信義光能去年多賺9%

信義光能下半年業績改善，按年多賺45.94%至27.95億元，主要是太陽能玻璃毛利率錄26.41%，按年擴大1.8個百分點，按半年更擴大11.17個百分點，原因是平均售價改善，原材料及能源成本壓力亦得到紓緩。

太陽能玻璃售價下行源於業界近年急速擴產，該企去年產能亦大增約三成，現計劃再加6條日熔量共6,400噸的生產線，預計今年底日熔量增至3.22萬噸，擴張速度仍達24.8%。不過，鑑於行業新增產能放緩，且多晶硅和太陽能組件價格急跌有助裝機需求增長，預料今年市場供需有所改善。

同時，信義光能宣布，行政總裁李友情4月起將職位交由副主席李聖潑兼任，但仍會出任執行董事。該企在雲南的多晶硅項目預計下季試產，暫無計劃擴充；另基於股市未回暖，預計登陸A股的進展減慢。