新世界百貨半年轉賺 股價漲8%

在內地營運22家百貨公司及購物中心的新世界百貨中國，上半財年收入6.94億元，按年減少2.04%。當中租金收入佔42.2%，其次才是專櫃銷售佣金收入及自營貨品銷售，分別佔32.9%及23.7%。期內，同店銷售增長3.3%，2022年同期為跌29%。

集團指，期內聚焦零售主業，持續發展品類多元、創新營銷、會員運營及渠道拓展等核心競爭力，在持續形成全渠道營銷，線上在發力自有電商平台「新閃購小程式」的同時，亦加大其他電商渠道布局，推進線上線下全域流量整合，探索更廣泛的業務模式。此外，集團推出全新升級版會員8大權益，提升消費者購物體驗，增加會員忠誠度。

內地消費信心待恢復 展望未來，集團將聚力單店經營提質增效，改善各門店商品及營運布局，推進高質量招商，改善供應鏈，並推動線上各渠道的戰略布局；惟坦言在消費釋放、節日消費需求帶動下，內地消費市場穩步回升，但宏觀經濟帶來的不明朗因素，內地消費者信心和購買力仍需進一步改善，消費市場存在復甦趨勢波動較大的變數。