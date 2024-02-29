《明報》母企世華上季轉蝕

上季該公司出版及印刷業務全面倒退，其中本港及台灣相關業務的稅前虧損為99.7萬美元，連續4季「見紅」，報章、雜誌、書籍及數碼內容的營業額按年倒退12.01%至265.7萬美元，廣告收入按年跌8.14%至650.7萬美元，指市場情緒疲軟令不少公司削減營銷預算和廣告支出。馬來西亞相關稅前溢利按年倒退82.33%至僅41.1萬美元，北美相關稅前虧損則按年擴大13.4%至90.5萬美元。