《明報》母企世華上季轉蝕
《明報》母企世界華文媒體(00685)去年第四季虧損111萬美元，按年盈轉虧，預告本季將在艱難的經營環境中面臨重重挑戰。
上季該公司出版及印刷業務全面倒退，其中本港及台灣相關業務的稅前虧損為99.7萬美元，連續4季「見紅」，報章、雜誌、書籍及數碼內容的營業額按年倒退12.01%至265.7萬美元，廣告收入按年跌8.14%至650.7萬美元，指市場情緒疲軟令不少公司削減營銷預算和廣告支出。馬來西亞相關稅前溢利按年倒退82.33%至僅41.1萬美元，北美相關稅前虧損則按年擴大13.4%至90.5萬美元。
萬華媒體虧損351萬
世華全資子企南洋報業出售馬來西亞一幢4層辦公大樓及單層廠房，套現2,550萬馬元補充營運資金，但若交易泡湯，現有租戶有意騰空物業，以周圍出現更多可出租或出售的物業，尋找合適租戶或買家。
另外，世華同系公司萬華媒體(00426)去年第四季又蝕351.5萬元，截至12月底止錄負資產淨值4,324.4萬元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：