產經

遭建滔入稟呈請清盤 碧桂園股價挫12%

碧桂園表示，將尋求法律措施以堅決反對呈請。 碧桂園表示，將尋求法律措施以堅決反對呈請。
碧桂園表示，將尋求法律措施以堅決反對呈請。
正在推進債務重組的內地民營發展商碧桂園(02007)，因未能如期償還約16億元的定期貸款本金及應計利息，日前遭債權人建滔集團(00148)全資子公司入稟香港高等法院呈請清盤，聆訊已排期在5月17日上午進行。碧桂園表示，將尋求法律措施以堅決反對呈請，並強調「單一債權人的激進行動」不會對公司債務重組計劃、保交樓及正常經營產生重大影響。受相關消息拖累，碧桂園股價昨跌12.5%，報0.63元；債主建滔的股價亦跌4.1%，收報14.96元。
與債主協商 尋求解決方案
現由楊惠妍掌舵的碧桂園目前境外債規模近95億美元，涉及建滔的債務金額，與之相比是九牛一毛。然而，事件無疑為其債務重組計劃增添更多壓力，因為一旦與債權人的談判不斷拖延甚至破裂，恐鼓勵更多走投無路的債權人倣效，繼而讓其面臨重蹈中國恒大(03333)上月底被高院頒令清盤的覆轍之風險。同系碧桂園服務(06098)收市跌6.51%至5.88元，另一民營內房龍湖集團(00960)跌7%。
集團表示，已與境外主要債權人團體代表小組建立有效溝通機制，境外債整體重組正積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。公司將持續與主要境外債權人團隊積極協商，尋求最優解決方案，並以保交付、保經營為主要工作目標，保障業主、債權人、投資人和員工在內各方權益。另公司獲地方政府批准給予融資支持的項目大幅增加，至周二已有135個項目進入「白名單」。
這次清盤案件的呈請人為永恒信貸（Ever Credit Limited），其母公司建滔其實在去年8月底才接受碧桂園配售約3.5億股，取得公司擴大後股本的1.25%。按當時公告，事成後，碧桂園根據融資協議欠建滔的未償還本金額為15.98億元，碧桂園須分期支付，最後一期為去年12月。換言之，就是建滔容許碧桂園以配股方式取代約2.7億元債務。惟建滔去年10月底再發公告，指碧桂園未能根據融資協議還款，已向對方發出法定要求償債書，要求償還若干到期應付款項。
建滔向碧桂園「發難」不難理解，該企上周才發盈警，預期去年純利倒退最多45%，原因之一正是對碧桂園的借款作出信貸虧損撥備。
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