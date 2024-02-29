遭建滔入稟呈請清盤 碧桂園股價挫12%
與債主協商 尋求解決方案
集團表示，已與境外主要債權人團體代表小組建立有效溝通機制，境外債整體重組正積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。公司將持續與主要境外債權人團隊積極協商，尋求最優解決方案，並以保交付、保經營為主要工作目標，保障業主、債權人、投資人和員工在內各方權益。另公司獲地方政府批准給予融資支持的項目大幅增加，至周二已有135個項目進入「白名單」。
這次清盤案件的呈請人為永恒信貸（Ever Credit Limited），其母公司建滔其實在去年8月底才接受碧桂園配售約3.5億股，取得公司擴大後股本的1.25%。按當時公告，事成後，碧桂園根據融資協議欠建滔的未償還本金額為15.98億元，碧桂園須分期支付，最後一期為去年12月。換言之，就是建滔容許碧桂園以配股方式取代約2.7億元債務。惟建滔去年10月底再發公告，指碧桂園未能根據融資協議還款，已向對方發出法定要求償債書，要求償還若干到期應付款項。
建滔向碧桂園「發難」不難理解，該企上周才發盈警，預期去年純利倒退最多45%，原因之一正是對碧桂園的借款作出信貸虧損撥備。
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