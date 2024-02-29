遭建滔入稟呈請清盤 碧桂園股價挫12%

集團表示，已與境外主要債權人團體代表小組建立有效溝通機制，境外債整體重組正積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。公司將持續與主要境外債權人團隊積極協商，尋求最優解決方案，並以保交付、保經營為主要工作目標，保障業主、債權人、投資人和員工在內各方權益。另公司獲地方政府批准給予融資支持的項目大幅增加，至周二已有135個項目進入「白名單」。