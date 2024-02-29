新地半年純利91億

在上半財年，新地的多項營運指標有好有壞，但未來可預視的收入卻不少。期內總收入升0.41%至275.42億元，當中貢獻最大的香港投資物業淨租金收入表現穩定，按年上升2.83%至65.74億元，主要是零售物業分部收入增加約4%至46.33億元所帶動，惟寫字樓物業組合因續租租金下調錄得租金收入減少約3%至30.05億元。連同內地和新加坡物業，租金淨收入更按年升4.93%至93.26億元。

港物業銷售收入升25% 公司的主營業務地產發展方面，中港兩地物業銷售總盈利20.4億元，按年減少近四成。其中香港物業銷售收入按年大升25.19%至36.12億元，主要來自出售Grand YOHO第二期、PARK YOHO Bologna等住宅項目。香港物業發展溢利增加近3%至12.35億元，但毛利率降8個百分點至34%。

集團在本港所佔土地儲備約有5,880萬方呎，當中約3,660萬方呎為多元化的已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資，約1,530萬方呎為可供出售的發展中住宅，預計於未來6至7年分批落成，其中約210萬方呎已經預售。內地物業銷售盈利則按年跌62.83%至8.05億元，主要是由於住宅單位銷售量減少。

集團尚未確認合約物業銷售收入金額約為389億元，按年上升9.57%，包括約61億元來自內地。而來自香港則佔328億元，預計約224億元及94億元分別於本財政年度下半年及下一個財政年度確認為收入。

酒店轉盈 入住率84% 集團酒店分部在上半財年轉虧為盈，營業溢利為4.3億元。公司表示，隨着大型盛事復辦及休閒旅客增加，酒店房間價格和入住率持續改善。期內旗下香港酒店平均入住率為84%，按年增加14個百分點。

財務方面，去年底淨債項為1,277.86億元，按半年升16.4%，按淨債項相對公司股東權益比例來計算的負債比率為21.2%，按半年升3個百分點。集團解釋，淨債項增加主要反映大部分香港住宅物業銷售款項在上半財年尚未收到，預計未來數月內向客戶交付住宅單位時收取。因此，在收到該等款項後，集團的淨債務狀況預期會顯著改善。

管理層表示，為應對大環境的挑戰，新地非常重視現金流管理，繼續恪守審慎的財務原則，加上集團的優質物業投資組合和非地產業務帶來穩健且龐大的經常性收入，有助安然度過經濟逆境。

新鴻基地產中期業績摘要