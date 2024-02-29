惡劣天氣開市冀年中落實

新一份財政預算案提到，目標今年中落實惡劣天氣如常開市。香港投資基金公會表示全力支持，直言有關安排只是追落後，亦是國際金融中心的基本要求，香港不應停滯不前，應該聚焦制訂方案，盡早在風險可控的情況下，落實有關政策。

該公會指出，全球主要市場一律在惡劣天氣下如常運作，唯獨香港仍在討論這課題，相信服務供應商能提供相應的科技和設備，在充分保障員工安全的前提下，協助業界如常運作，特別是中小型公司。

香港投資基金公會指出，有關推動股票市場措施充分回應了業界一直提出的訴求，對推動市場的流動性有積極作用。不過，在完善上市機制方面，若能容許機構投資者更便利參與新股發行，例如進一步放寬雙重參與（Double Dipping）規定，將會有助引入更多長線資金，增加市場價格發現的有效性，又期望能進一步完善股票通及債券通。

港交所主席史美倫表示，儘管外圍環境複雜且充滿挑戰，港交所將繼續發揮連接中國與世界的獨特優勢，不斷深化和完善與內地市場的互聯互通，同時加強國際合作，並進一步提升香港市場的基礎設施。港交所期待繼續與港府和所有持份者合作，進一步增強香港市場的吸引力、韌性和活力。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，支持政府致力推動香港資本市場的長遠穩健增長。證監會將與港交所緊密合作，以改善市場的微觀結構、降低股市交易成本及提升市場效率。