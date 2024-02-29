地產股逆市漲 瑞聯指提振難持久

港府昨日宣布全面撤銷樓市辣招，刺激本地地產股顯著做好，惟大市未有受惠，恒生指數於期指結算日收跌253點。瑞士私人銀行瑞聯銀行（UBP）直言，措施對地產股股價的刺激作用不可持續，認為政府支持樓市的措施仍然不夠，樓價在未來幾年仍然低迷。

美聯飆33% 科技股捱沽 恒指高開42點後好淡爭持，午後走勢轉差，最多跌272點，收市報16,536點，跌1.51%；國企指數收報5,688點，跌118點或2.04%；科技指數收報3,426點，挫76點或2.19%。全日成交按日增加4.29%，至1,070.54億元，「北水」繼續掃貨，單日淨買入14億元。

信誠證券聯席董事張智威表示，技術上，恒指14日RSI（相對強弱指數）已進入超買水平，提防期指結算日過後，指數短期或會有調整，有機會下試16,100點水平，有貨的投資者不妨分段減磅鎖定利潤。

傳淘汰DMA產品 A股挫 為提振股市，外媒報道指，中國監管機構正在採取措施，逐步縮小目前市場流行的量化交易策略的規模，要求基金逐步淘汰現有直達市場安排（Direct Market Access，簡稱DMA）產品，有指該策略是本月A股動盪的導因之一。

昨日A股3大指數均先升後回，滬綜指再失3,000點關，收報2,957點，跌57點；深成指收跌222點，報9,047點；深圳創業板指數收報1,748點，跌45點。滬深兩市成交合共1.35萬億元人民幣，創逾兩年單日高位。