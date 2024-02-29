首期大減 買家入息要求低幾多？

金管局宣布修訂宏觀審慎監管措施後，針對自用的住宅物業，市民若購買1,500萬元以上至3,000萬元物業，向銀行借盡的按揭貸款上限由樓價的60%升至70%，以購買3,000萬元物業計，首期會由原先的1,200萬元降至900萬元，意味入市門檻降低了，買家的可動用資本槓桿亦變相可加大，可以考慮買大一點，置業之後的裝修等開支預算或可鬆動一點。

料激活細價樓交投 另一方面，金管局暫停按揭貸款假設利率上升兩厘的壓測要求，意味可讓擁有首期但月入未能通過壓測的買家入市。舉例100萬元的樓按貸款額，有壓測利息是實際利率4.125厘再加兩厘，即6.125厘，而無壓測僅計實際利率4.125厘；按30年供款期計，有壓測與無壓測的月供款分別約為6,076元及4,847元，入息要求分別約為12,375元及10,127元，即無壓測下入息要求跌約18%。

再以同一入息水平計算貸款額，按上例有壓測下的入息要求12,375元計，貸款額約100萬元；但無壓測下，可申請約122萬元貸款額，升幅約22%，當然最終以銀行綜合各項條件審批為準，用家亦須評估自身能力，風險自負。

全面撤辣後，買樓仍須繳交從價印花稅（AVD），即俗稱「打釐印」。假設買300萬元或以下的住宅物業，從價印花稅只是100元，即使是買400萬元住宅物業，從價印花稅亦僅60,000元。此舉料可盤活細價樓及具重建價值的唐樓交投。至於中大型單位，投資用途須考慮新推差餉分級制等成本因素，故對交投刺激料不及細價樓。

此外，公司買賣住宅物業不用再繳交額外印花稅，不排除會重現摸貨活動（即在物業成交之前，確認人將買賣合約權益轉讓給另一買家以取得差價），亦可能多了以BVI公司控股的香港公司投資物業，以達到資產轉讓的目的，得觀望本地甚至海外炒家會否重臨香港樓市。