股市估市：重卡家電股料受惠國策

內地市場觀望中港政策出爐，靜候兩會的經濟工作框架，香港市場則關注財政預算案當中有關樓市政策，全面撤辣的呼聲漸高，支撐起香港地產股表現。雖然在政策憧憬下，中港股市短線續向好，但假設最終內容未見驚喜，恒指料回試16,000點支持。

板塊方面，中央財經委員會第4次會議研究實行大規模設備更新和消費品以舊換新，降低物流成本。當中，重型卡車及家電行業將可受惠，加快置換周期。儘管政策實際作用視乎資金來源，以及之後的財政補貼跟進，但上述行業自身的增長主題仍值得留意。

另外，家電方面同為企業出海主題，據產業數據，內地去年12月冷氣機出口733萬部，按年增長25%，外需持續回暖，基於價格及匯率優勢於新興市場出口大幅增長，去年按年增長8%。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）