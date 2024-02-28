股市估市：重卡家電股料受惠國策
內地市場觀望中港政策出爐，靜候兩會的經濟工作框架，香港市場則關注財政預算案當中有關樓市政策，全面撤辣的呼聲漸高，支撐起香港地產股表現。雖然在政策憧憬下，中港股市短線續向好，但假設最終內容未見驚喜，恒指料回試16,000點支持。
板塊方面，中央財經委員會第4次會議研究實行大規模設備更新和消費品以舊換新，降低物流成本。當中，重型卡車及家電行業將可受惠，加快置換周期。儘管政策實際作用視乎資金來源，以及之後的財政補貼跟進，但上述行業自身的增長主題仍值得留意。
首選中國重汽海爾智家
首先，內地宏觀經濟復甦，來自工程及消費物流需求改善，其次重卡減排的置換需求支撐，再者出口增長理想，促使重卡1月銷量維持強勁。細分種類而言，減碳排放主題帶動，以及油氣價差利好，天然氣重卡增長強勁，預計增長勢頭持續。該行業景氣度處於上升周期，行業首選龍頭中國重汽(03808)。
另外，家電方面同為企業出海主題，據產業數據，內地去年12月冷氣機出口733萬部，按年增長25%，外需持續回暖，基於價格及匯率優勢於新興市場出口大幅增長，去年按年增長8%。
龍頭海爾智家(06690)全球化布局，實行多品牌策略。該企美國市場去庫存基本完成，當地零售需求具韌性，高端化策略奏效。集團早前收購開利全球商用製冷業務，一方面可以加強在歐洲市場的競爭力，另一方面有助其由家庭製冷場景，拓展至商用零售製冷，並以此為跳板拓展其他冷凍鏈業務，業務前景值得關注。
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