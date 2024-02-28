●本港今年1月整體出口及進口貨值分別為3,887億元及3,851億元，兩者分別按年上升33.6%及21.7%。經季節性調整，截至1月底止3個月與對上3個月比較，商品整體出口及進口貨值分別升4.2%及2.3%。