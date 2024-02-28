簡訊一覽
●富智康(02038)預計，截至去年底止年度可能錄得營業收入64.45億美元，按年減少31.38%；綜合淨虧損1.2億美元（約9.36億港元），較2022年度淨虧損約7,210萬美元有所擴大，原因之一是銷售額下降導致毛利下跌。
●達芙妮(00210)料去年賺不少於約6,000萬元人民幣，按年升62%，主要是貨品銷售及許可權費收入的收益大增所致。
●新意網(01686)截至去年底止半年賺4.35億元，按年升0.5%；每股盈利10.73仙。
●光大水務(01857)去年賺11.87億元，按年增長17.49%；末期息每股5.81仙。公司同時宣布，3月18日起胡延國辭任執董及董事長，欒祖盛將委任為非執董及董事長。
●彩客新能源(01986)料去年淨溢利將不少於4,300萬元人民幣，按年跌幅不多於83.1%，主要是電池材料板塊毛利大跌。
●本港今年1月整體出口及進口貨值分別為3,887億元及3,851億元，兩者分別按年上升33.6%及21.7%。經季節性調整，截至1月底止3個月與對上3個月比較，商品整體出口及進口貨值分別升4.2%及2.3%。
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