Zoom上季轉賺23億
美國上市的視訊會議平台Zoom截至今年1月底止第四財季賺近2.98億美元（約23.2億港元），較去年同期錄淨虧損1.04億美元轉虧為盈。財務總監Kelly Steckelberg表示，若沒有銷售重組，增長將會更快。
收入勝預期 回購股份
季內，Zoom收入按年僅增長2.56%至11.46億美元，仍勝市場預期的11.3億美元；經調整每股盈利1.42美元，好過預期的1.15美元。期內企業客戶收入按年增長4.9%至6.67億美元，公司擁有22.04萬家企業客戶，按年增長3.5%，並高於之前一季的21.97萬家，反映部分商業活動轉網上進行的大趨勢，未因疫情過去而改變。
業績指引方面，Zoom預期第一季收入11.25億美元，市場預期為11.3億美元；經調整每股盈利介乎1.18至1.2美元，市場預期為1.13美元。全年方面，預計收入46億美元，按年增1.6%，市場預期為46.5億美元；預計經調整每股盈利介乎4.85至4.88美元，市場預期為4.71美元。另公司宣布動用15億美元回購股份。Zoom周二早段曾飆10.07%。
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