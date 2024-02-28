Zoom上季轉賺23億

收入勝預期 回購股份

季內，Zoom收入按年僅增長2.56%至11.46億美元，仍勝市場預期的11.3億美元；經調整每股盈利1.42美元，好過預期的1.15美元。期內企業客戶收入按年增長4.9%至6.67億美元，公司擁有22.04萬家企業客戶，按年增長3.5%，並高於之前一季的21.97萬家，反映部分商業活動轉網上進行的大趨勢，未因疫情過去而改變。