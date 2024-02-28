英偉達CEO︰再無必要學寫程式

人工智能（AI）威脅不同工種，旅遊網站Expedia剛以「達成多項科技里程碑」為由，向全球大約1,500名員工發「大信封」，等於去年底總人手的8.7%，為近期美國大企業以科技淘汰勞動力的又一則令人發顫的例證。想不被淘汰，學習程式編碼是否可保競爭力？AI界意見領袖、英偉達（Nvidia）行政總裁（CEO）黃仁勳的答案是：「不必要」！

黃認為，要進身科技行業，掌握程式編程已不再必要，事關AI奇妙之處就是理解人類的語言執行不同任務，屆時人類不用寫程式，人類的語言就是程式語言。孩子與其埋頭學寫程式，不如精於專科，「花在學習編程的時間，不如用來培養農業、生物學、製造業和教育等方面的專家，讓更勝一籌的AI工具幫助他們。」

美製尖端晶片冀佔全球20% 另邊廂，美國商務部長雷蒙多表示，半導體企業根據《晶片法案》申請的補貼超過700億美元，逾600家公司表示有興趣，暫時會優先撥款予2030年前完成的項目。她強調，美國實現2030年之前生產全球20%尖端運算晶片的目標進展順利；華府發放補貼之前，半導體公司已經在美國投資超過2,000億美元，「現在看來有足夠資金實現目標，但不能斷言日後不用Chips Two（第二晶片法案）」。