比特幣破5.7萬關 兩年最強

美ETF成交創新高 港概念股炒上 加密貨幣在今年開局短短首兩個月進一步走強，在比特幣將於4月19日迎來4年一度的「減半」行情帶動下，加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，「一哥」比特幣（Bitcoin）周二曾高見57,416美元一枚，屬2021年11月以來最高，日內升幅逾11%；「二哥」以太幣亦升逾11%，曾見3,287美元。至於在美上市的其中9隻比特幣現貨交易所買賣基金（ETF），交易額更突破24億美元（約187億港元），創單日總交易額新高。分析預期，幣圈正處於「新牛市」階段！

至於在美上市的加密幣交易平台Coinbase周二開市早段曾升逾8.24%，挖礦股Marathon Digital、Riot Platforms則分別升12.6%及5.69%。

要留意的是，有「比特幣大好友」之稱的微策略（MicroStrategy）再度披露增持比特幣，時間點是在2月，斥資規模為1.55億美元（約12.09億港元），加倉3,000枚比特幣，最新總持幣量達193,000枚，平均買入價在31,544美元，購買成本約60.9億美元（約475億港元），意味該企帳面賺47.95億美元（約374億港元）。

事實上，微策略創始人兼行政總裁Michael Saylor早前已經估計，資金將繼續由其他資產類別流入比特幣，原因是相關幣種在技術上有優勢，因此沒有理由「賣出贏家、買入輸家」。

此消彼長下，沽空大軍近期兵敗如山倒。專門統計加密貨幣期貨倉位和資金流等交易數據的Coinglass指出，自周日（25日）以來，空軍已損失逾1.8億美元（約14億港元）。不過與此同時，未平倉合約由480億美元（約3,744億港元）躍升至近540億美元（約4,212億港元），反映交易員預期幣市會有波動。

摩根大通分析員Nikolaos Panigirtzoglou指出，比特幣減半、以太幣技術升級和現貨以太幣ETF問世3大誘因，均推動幣價上漲。

ETF資產規模料兩年超黃金 另分析指，比特幣現貨ETF的管理資產規模（AUM）或在兩年內超越黃金，因比特幣現貨ETF吸納約50億美元（約390億港元）的淨新資產，而黃金ETF則錄36億美元（約280億港元）資金流出，其中部分流入比特幣現貨ETF。現貨金價昨靠穩，升0.27%，每安士曾報2,036美元。

比特幣年內表現