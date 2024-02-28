日股又新高 料未見頂 外資流入僅高峰期¼

日本股市昨日收市再創新高！日經平均指數高見39,426點後一度轉跌，惟收市微揚0.01%或5點，報39,239點，連升3個交易日。東證指數升0.18%或4點，收報2,678點。投資管理公司路博邁（Neuberger Berman）指出，目前流入日本的海外資金僅高峰期2014至2015年期間的四分之一，預計日股仍未見頂。

該公司的日本市場展望報告表示，海外投資者漸漸重新評估對日本股市的參與度。報告引用SMBC日興證券數據指出，以多項國際指數計算，一旦日本企業的投資評級由「減持」上調至「中性」將觸發3,700億美元的淨買入。

路博邁高級副總裁兼日本股票投資組合基金經理岡村慧表示，政府正催谷日企改革，資金的運用效率正在提升，包括精簡資產負債表等，不少公司亦宣布加大股份回購力度，將剩餘資本派出。他沒有正面回應日經平均指數今年的目標，但指出1980年代資產泡沫爆破時，日本公司的市盈率高達60倍，目前平均僅15至16倍，仍有升值空間。

另外，日本家庭目前坐擁2,000萬億日圓資產，當中逾半數為現金，一旦今年通脹持續，這些現金價值將被通脹蠶食。故他相信日本政府會推動改革，將利好本土資產管理行業，並會加入稅務誘因，鼓勵民眾消費、投資，都有助推動經濟。

日核心通脹2%超預期 經濟方面，日本通脹連升3個月，1月份撇除生鮮食品的核心消費價格指數（CPI）按年增長2%，雖較去年12月的2.3%放緩，惟高於預期的1.8%，並持續處於日本央行2%的通脹目標水平；撇除生鮮食品及能源的通脹按年升約3.5%，令市場對於日本央行於3或4月結束負利率的預期升溫。日圓兌每美元匯價昨日微跌0.28%至150.26，兌港元在5.2算。