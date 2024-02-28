美消費信心遜預期 道指低開126點

正當美國聯儲局官員繼續出口術降低市場對減息的憧憬之際，新出爐的美國經濟數據參差，美股3大指數周二早段個別發展，道指跌126點，報38,942點；標指曾跌5點，報5,064點；納指曾升56點，報16,032點。

2月份諮商會消費者信心指數錄106.7點，跌4.2點，遜預期；1月份耐用品訂單按月跌6.1%，撇除運輸設備後按月跌0.3%，俱遜預期。至於去年12月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數則按月升0.2%，勝預期，按年計升0.2%，指數本身創紀錄新高。

耶倫：全球經濟仍堅挺 美國財長耶倫稱，去年全球經濟沒有如外界等原先所想般大範圍放緩，關鍵因素是美國經濟增長強勁，壯年勞動力多於疫情前，但失業率仍處於歷史低位附近，可歸功於現屆政府疫情期間支援最受影響行業的政策，以及投資本土製造業、潔淨能源和基建，「我們知道全球（經濟）前景所面臨的風險，會繼續密切監察若干國家的經濟難關，但全球經濟依然堅挺。」

不過，摩根大通行政總裁戴蒙可不像她那樣老神在在，指現時市場覺得美國經濟70至80%機會「軟着陸」，他卻覺得只有35至40%，「QT（量化緊縮）、財政赤字、地緣政治等是持續幾年的事，總會帶來衝擊」，差在不會像2008年金融海嘯那樣嚴重；一旦高息把經濟帶進衰退，商業房地產和地區銀行會首當其衝，但宏觀經濟影響有限。

梅西轉蝕 擬關150店 消費股業績亦能丈量美國經濟表現。連鎖百貨公司梅西（Macy's）公布，涵蓋黑色星期五及聖誕兩個購物旺季的截至2月3日止財政季度，收入按年跌1.74%至81.2億美元，同店銷售按年跌4.2%，虧損7,100萬美元，按年盈轉虧。

公司指引明年1月底止本財政年度收入222億至229億美元，跌幅收窄到0.83至3.86%，同店銷售跌1.5%至升1.5%，勝上一財年，經調整每股盈利2.45至2.85美元，以中間值計即跌24.28%。該企同時宣布3年內關閉約150家業績欠佳的門店，專注奢侈品銷售，股價早段曾升7.4%。