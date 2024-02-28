理想飆25%冠藍籌 大行調高目標價

美銀估可見222元 多間大行調升對理想目標價。其中美銀看理想股價可以升抵222元，較早前估計的187元調高18%，指集團毛利率上升主要得益於出貨量理想及理想ONE有關的存貨撥備。

高盛亦將其目標價上調4%至215元，重申「買入」評級，以反映集團將在今年推出5款新車、自由現金流最充足且是盈利增長最快的車廠。另中金看好理想步入產品擴張周期，上調今年經調整盈利預測6%。

比亞迪曾洽意國設廠 至於比亞迪繼在匈牙利建立歐洲首個新能源汽車生產基地後，集團歐洲汽車銷售事業部總經理舒酉星證實，曾與意大利政府討論在當地設廠，惟是否需要第二家歐洲工廠取決於銷售情況。

他又反駁指，內地車企取得的政府生產補貼非常有限，成功不是因為補貼，而是具備獨特技術。

比亞迪執行副總裁李柯形容，美國電動車特斯拉（Tesla）是集團的夥伴，一起推動整個汽車行業向電動車時代邁進。她又強調，集團的汽車由概念到正式上市大約需時18個月，遠遠快於西方競爭對手開發汽車所需的時間，並否認比亞迪賣的是廉價電動車。