華為首推AI大模型 助電訊商加速轉型

中興摺疊手機亮相 股價漲逾一成 全球人工智能（AI）發展如火如荼之際，2024年世界移動通訊大會（MWC）日前在西班牙巴塞隆拿揭幕，多家中國科企趁機展示自己的實力，發布多項AI領域的技術及產品。中國科技巨企華為於當地時間周一在大會發布移動通訊產業的首個AI大模型，希望支持並加速電訊商的智能化轉型。

華為董事、ICT產品與解決方案總裁楊超斌介紹，針對行業提出有關「敏捷業務發放、精準用戶體驗保障、跨領域高效運維」的高階智能化目標，大模型提供基於角色（Copilots）及基於場景（Agents）的兩類應用能力，協助電訊商賦能員工的同時，提升用戶滿意度，繼而全面提升網絡生產力。

華為又表示，通訊行業已經步入5G-A（5G-Advanced或5.5G）商用元年，發布5G-A全系列產品解決方案，目標乃「協助電訊商打造效能最強、效率最高、節能最省的5G-A網絡」。5G-A乃5G網絡在功能及覆蓋方面的升級，目標不是取代5G，而是在6G商用以前，在部分特定場景補充5G不能實現的問題。

作為全球具影響力的移動通訊領域盛事，今年大會吸引了300多家中國科技企業參加。

榮耀冀歐成高端市場 隨着AI急速發展，自去年下半年，內地多間手機大廠開始視AI為重要的發展策略。由華為獨立出來的智能手機品牌榮耀，除了展示已在中國市場亮相、配置眼動追蹤技術的旗艦手機Magic6 Pro，亦宣布推出首款AI個人電腦（PC）MagicBook Pro 16。

榮耀總裁趙明接受外媒訪問時表示，很多廠商對於AI手機概念存在誤解，真正的AI手機是「可以發展、進化」，其搭載的是個人化的作業系統。榮耀並正式發布全新的AI全場景戰略，趙明揚言，要全力把歐洲打造成除了中國以外最重要的高端市場。

部分MWC參展中企發布技術或產品