陽光REIT中期分派跌18%
截至去年12月底止6個月，陽光房託收益按年增長7.89%至4.19億元，主要來自新收購的大角咀西九匯，期內寫字樓及零售的續租租金增長分別為3.3%及0.8%，勝上半年度。然而，由於租賃佣金較高等，物業營運開支按年上漲18.64%至9,605.7萬元，拖累物業收入淨額按年僅升5.07%至3.23億元。
更重要的是，加權平均融資成本按年升1.76厘，達4.4厘，加上收購西九匯的借貸，計息負債財務成本按年飆1.07倍至1.14億元，致可分派收入按年跌18.11%至1.62億元。有見及此，今年初已做5億港元利率掉期，把定息借貸的比率重新提高至42%。
另物管股豐盛生活服務(00331)截至去年底止半年收入按年增長10.84%至41.14億元，但服務及銷售成本上漲，純利按年倒退8.62%至2.55億元，撇除政府補貼影響的經調整純利為2.31億元，按年跌1.49%；中期息每股22.4仙，按年減8.57%，派息比率維持40.1%。
大發及子企遭申清盤
此外，內房企業大發地產(06111)披露，中國建設銀行（亞洲）針對其及子公司垠壹香港，於香港高等法院各提交一份清盤呈請，涉及本金額3.6億美元（約28.08億港元）、票面息12.375厘、早在2022年就到期的優先票據。該企強烈反對呈請，將徵詢法律意見。
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