陽光REIT中期分派跌18%

截至去年12月底止6個月，陽光房託收益按年增長7.89%至4.19億元，主要來自新收購的大角咀西九匯，期內寫字樓及零售的續租租金增長分別為3.3%及0.8%，勝上半年度。然而，由於租賃佣金較高等，物業營運開支按年上漲18.64%至9,605.7萬元，拖累物業收入淨額按年僅升5.07%至3.23億元。

更重要的是，加權平均融資成本按年升1.76厘，達4.4厘，加上收購西九匯的借貸，計息負債財務成本按年飆1.07倍至1.14億元，致可分派收入按年跌18.11%至1.62億元。有見及此，今年初已做5億港元利率掉期，把定息借貸的比率重新提高至42%。