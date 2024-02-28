新創建半年溢利升18% 派特別息

可以股代息 增公眾持股 以聯席行政總裁身份首次主持業績會議的鄭志明表示，中期總股息每股2.09元，股東可選擇以股代息方式全數或部分收取，希望藉此增加公眾持股量，以解決目前公眾持股比例低於25%的問題。管理層暫時沒有考慮批股方案。

他強調，公司財務狀況穩健，可動用流動資金總額約304億元。因宣布贖回2019年永續債券後的會計入帳分類，令負債比率按半年大升22個百分點至30%；又指公司每年會有30億至40億元淨其現金流入，只要不刻意大幅借錢，負債比率會自然下降。

在去年底，公司的定息債佔比為45%，利息成本較低的人民幣債務佔比為49%。首席財務總監林戰表示，有意在未來6個月將上述兩項指標各提升至60%，以減低財務支出。

此外，新世界集團主席鄭家純去年底的一個訪問觸發家族資產傳承問題，提到接班人需才德兼備、照顧家族。鄭志明表示，自己也屬於才德兼備，而父親言論後兄弟姊妹之間關係仍然和諧。他指自己成為新創建聯席行政總裁並非突然發生，而是2009年起加入公司工作和學習而慢慢培育，「唔覺得自己係老細」，而是為股東利益「打份工」，公司也屬於團隊管理。至於父親授予的管理錦囊，是要多聽別人的意見、實事求是，對事不對人。