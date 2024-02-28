恒大許家印前妻向次子追債

涉違反貸款協議 入稟狀透露，許騰鶴於2020年6月簽訂的貸款協議，向丁玉梅借款，不過未有在約定日子還款。

根據入稟狀，丁玉梅向許騰鶴借出的本金，分別為5億港元和3,000萬美元（折合約2.3億港元），連同應付利息和逾期利息，丁玉梅遂向兒子申索7.3248億港元及4,097萬美元（折合約3.19億港元），境外債權人向恒大討債事件驟然升級至自家人告上法庭。

丁玉梅向來鮮少公開露面，即使恒大及許家印近年一身蟻，她的去向卻始終成謎。翻查資料，去年8月中，恒大曾發通告，包括形容丁玉梅為獨立第三方、並非一如以往的許家印配偶，才令外界揣測丁玉梅及許家印已非法定配偶關係。

據內媒報道，丁玉梅持有加拿大護照，去年7月底疑已離港，更被指自恒大上市以來已密密袋走數百億元分紅等，為許家印家當封好止蝕門的重要一着。反觀行事高調的許騰鶴，過去深度參與恒大業務，有指許家印去年9月因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施時，曾主導恒大財富工作的許騰鶴，同時也被內地監管部門帶走。