國家隊年內掃4100億ETF 滬綜越三千

內地全力實施銀彈攻勢救A股，代表「國家隊」的中央匯金今年首發公告入市，商舉增持交易所買賣基金（ETF）的旗幟後，引發反映中資股整體表現的MSCI中國指數2月以來累升一成。投行瑞銀估計，「國家隊」年內通過ETF淨買入A股的資金已超過4,100億元（人民幣‧下同），一句「還有增持潛力」帶動滬深3大指數昨均以全日最高位收市。其中，滬綜指收報3,015點，升1.29%，刷新年內收市新高。

瑞銀：規模遠低過高峰 外媒引述瑞銀報告分析，基於54隻中國ETF的「超額」交易額計算，今年截至上周五為止，「國家隊」淨買入追蹤滬深300、中證500、中證1000和中證2000 ETF的資金比例，分別為75.9%、12.9%、6.7%和4.5%。不過，比起2015年「國家隊」增持1.24萬億元A股以提振市場，瑞銀認為，「國家隊」年初以來的入市規模，仍遠低於歷史高位，在極端市況下還有進一步增持的潛力。作為長期投資者，該行亦料「國家隊」在短期內不太可能削減持倉。

滬深股市3大指數昨表現強勢，不但由跌轉升，且午後漲幅不斷擴大，滬綜指收市重上三千關；深成指飆2.24%，深圳創業板指數更急漲2.41%，分別收報9,269點及1,793點。大市交投維持熾熱，兩市主板全日成交9,900億元，距離萬億關僅差100億元，外資透過滬深股通全日更大幅錄淨買入約122.48億元，為月內第三次單日增持逾百億元。

除了「國家隊」落力救援之外，內地政府還推出一系列撐市和穩經濟的措施，包括加強對量化基金交易的審查及限制。數據顯示，截至周一收市，有投資者情緒「晴雨表」之稱的滬深兩市融資融券（即孖展及借貨沽售）餘額共達1.46萬億元，新春假期復市以來連升6個交易日。內地券商指，兩融餘額回暖信號漸強，有利大市企穩。