潘樂陶下月退任安樂主席

據公告所述，潘樂陶將不再擔任公司授權代表及法律程序文件代理人，均由新主席麥建華接任。

首席財務總監鄭偉強，即潘樂陶的小舅、鄭若驊之弟，已獲委任為執行董事。由於新主席將不再擔任董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，非執行董事柯小菁會接任上述職務，也是自3月1日起生效。

較招股價潛水11% 雖然安樂工程未有交代潘樂陶退任主席的原因，但指出他作為該企創始人、董事會主要成員兼控股股東，退任主席後將會繼續參與集團整體策略規劃及重大決策，並專職負責集團的升降機及自動梯業務。目前，潘樂陶在安樂工程的持股數目約8.92億股，好倉比例達63.74%。

安樂工程在潘樂陶治下可謂醜聞不絕，首先是上市前兩個財政年度（即2017年及2018年）向包括潘本人在內的股東派息逾12億元，可是公司集資淨額也不過是3.35億元左右，被廣泛質疑沒有上市集資的必要，證券界亦以「唔益投資者」、「觀感非常差」來形容其食相。該公司昨日收市報1.07元，比招股價1.2元「潛水」接近11%。

更大的醜聞當然是旗下安樂機電設備工程2015至2019年間，安樂兩名高級工程師與競爭對手信興一名高級經理在提供空調工程招標邀請時頻密溝通，分享敏感商業資料，競爭事務委員會審視近百萬份文件後認為嚴重違反競爭行為，2022年6月展開法律程序，潘樂陶當時公開以「真金不怕洪爐火」來回應。結果卻着實「打臉」，安樂工程2022年承認違反競爭法，被罰款1.5億元，為競委會歷來最高罰款金額，兼且要負責競委會的調查費用和訟費，堪稱本港合謀定價的經典案件。

去年發盈警 撥備逾億 業績方面，安樂工程去年11月9日估計，不計上述罰款及去年上半年攤薄收益的影響，溢利可能介乎1.21億至1.36億元，跟2022年不計及訴訟責任撥備之溢利相比大跌48.6至54.3%，原因是公司為開始日期約為2022年第四季度的若干醫療保健行業合約作出估計虧損撥備1.22億元。

潘樂陶 安樂工程股價反覆