甲廈租金連跌21個月 中環空置率增幅最大

本港寫字樓租金持續向下，一份市場報告指出，截至1月底整體甲級商廈平均每方呎租金約51.7元，按月再回落約0.6%，已連續21個月下挫。同時，由於新寫字樓供應陸續落成，帶動整體空置上升，其中，中環空置率增加約0.5個百分點至約10.4%，漲幅為各區最多。

仲量聯行昨發表《香港地產市場觀察》報告，上月整體甲級寫字樓空置率升至約12.9%，除中環外，港島東空置率亦按月漲約0.3個百分點至約13.8%。不過，尖沙咀及九龍東甲廈空置情況改善，分別下跌約0.4個百分點與0.3個百分點，報約9.1%及18.4%。

1月整體甲級寫字樓市場租金按月回落，中環及港島東租金分別下跌約1.2%和約0.9%，尖沙咀租金則保持平穩，至於上月整體甲級寫字樓市場錄得約160,800方呎淨吸納量。該行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷相信，今年升級需求將繼續主導寫字樓市場。

下半年租賃望反彈 此外，萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》顯示，1月港島區甲級寫字樓整體平均租金持續下跌，中環整體甲級寫字樓呎租金挫幅最大，按年下跌約10.8%。而該區商廈每方呎售價約30,981元，按月及按年分別挫約0.6%與4.9%。該行預計，甲級商廈的需求將在2024年上半年趨穩定，下半年租賃交易將回升。