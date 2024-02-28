天璽•海擬下月開售 明開放示範單位

新地代理總經理陳漢麟表示，天璽•海部署3月內發出銷售安排，首批招標單位以四房為主，不排除包含特色戶，有信心項目做價能創跑道區新高。而項目兩期共設23伙特色戶，今期佔18伙。發展商昨展示當中4個特色戶模型。

天瀧預計第四季交樓 上述包括第1座27至28樓頂層複式戶VICTORIA SKYPLEX，實用面積3,533方呎，為面積最大的高座單位，五房五套連家庭房間隔，附連平台及天台。據悉，該盤示範單位參觀者須出示100萬元的銀行本票。

ONE STANLEY最大7079呎 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，ONE STANLEY自公布項目名稱後接獲不少查詢，部署3月初展開本地及內地宣傳攻勢，短期內開放現樓以供參觀。

該盤已屆現樓，提供50伙分層戶及32座洋房，合共涉及82伙，逾八成單位實用面積為1,800方呎以上。分層單位實用面積834至3,341方呎，戶型涵蓋兩房至五房間隔，以四房戶為主，部分更附設私人花園或天台。全盤面積最細單位包括第5座地下B室，實用面積834方呎兩房，連452方呎花園。

洋房方面，實用面積則為2,695至7,079方呎。最大的洋房1號附連7,810方呎花園，設私人泳池及升降機，3間睡房及兩個家庭室等。全盤提供155個住宅停車位。

韓家輝（左二）指，天瀧與法國品牌合作，將水晶藝術品融入項目中，打造型格酒吧。 ONE STANLEY由11座樓高4層的住宅大廈及32座洋房組成。