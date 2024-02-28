麗港城售788萬貶25％ 德福5球有找

二手業主「等唔切」財政預算案揭盅，以蝕讓價或超低價沽貨自救。市區藍籌屋苑茶果嶺麗港城套三房大單位，劈價至788萬元漏夜賣出，約3年帳面貶值約25%，九龍灣德福花園兩房單位樓價也跌穿500萬元，呎價約9,200元料創項目逾7年新低。

市場消息透露，麗港城6座中層單位，實用面積約748方呎，去年底開價880萬元，周一減價至790萬元，即晚獲數組客洽購，成交呎價約10,535元。原業主2021年初購入，帳蝕260萬元。

港鐵站上蓋德福花園錄低價買賣。利嘉閣莊雅琁表示，該盤C座高層13室，實用面積約517方呎，原業主打算換樓放售，僅以478萬元沽貨，呎價約9,246元，單位2013年購入價達451萬元。資料顯示，撇除另類單位，是次成交呎價創2016年後最低。

杏花邨海景則王輸215萬 港島大型屋苑都要勁蝕出貨。中原鄭俊輝稱，柴灣杏花邨31座高層7室，實用面積約499方呎，兩房則王，享海景，叫價698萬元，減至635萬元成交，呎價約12,725元。原業主持貨逾6年，帳面蝕215萬元。

新界屋苑業主亦對新預算案無憧憬，以「超低價」吸客。該行王勤學指，元朗錦田北峻巒1A期11B座中層A室，實用面積約714方呎，減價約10%，售價710萬元，做價創屋苑套三房戶入伙後新低，呎價約9,944元，約4年帳面貶值約16%。另外，元朗YOHO Town兩房戶市傳僅以300萬元成交，上址與事故單位同層。

世紀21天生置業鄭少偉表示，屯門香港黃金海岸4座中低層D室，叫價418萬元，外區買家即睇即議價，減價28萬元，以390萬元成交，呎價約8,193元。上述樓價屬項目2016年後新低。

頌明苑傳未補價賣193萬 另一方面，居屋「離奇」低價成交再度出現。市場消息稱，將軍澳頌明苑一個低層單位，實用面積約401方呎，原則兩房設計，去年未補價第二市場叫價約360萬元，市傳僅以193萬元成交，做價創項目2012年後新低，成交呎價約4,813元。

世紀21聯誠謝寶昭指，藍田居屋康田苑A座中層4室兩房戶，實用面積約400方呎，去年7月已補價自由市場放盤開價約520萬元，累減約125萬元，成交價僅約395萬元，呎價約9,875元。