匯通天下：歐或押後減息 Euro看俏

上周歐元區公布2月採購經理指數（PMI）初值，2月法國PMI初值好過市場預期，雖然歐元兌美元曾升至1.0887的高位，但隨後受2月德國製造業PMI初值拖累而回落至1.0825。

數據公布後，歐元隔夜指數掉期利率（OIS）顯示，市場推遲歐洲央行首次減息0.25厘時間的預測，從4月延後至5月，今年底前共減息1.1厘，少過之前預計的1.3厘，而到2025年底共減息1.8厘，亦少過之前預計的兩厘。

聚焦服務業對通脹影響 現時預期市場及歐洲央行較關注德國服務業PMI反映的核心薪金壓力，以及服務業投入成本和產出價格高企，對通脹的影響。

市場焦點開始轉至歐洲央行3月7日的議息會議，尤其是該行的經濟預測。歐元兌美元在此前的上行空間或仍受制於1.105至1.115，而1.075至1.08區間則繼續提供較大支持。

雖然歐元區經濟改善進度緩慢，但內地政府繼續推出更多政策支持經濟復甦、歐洲央行相對於聯儲局更快收縮資產負債表，以及聯儲局今年稍後或更積極減息，可能有助歐元兌美元中線升至1.15水平。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪