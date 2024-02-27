輪商精選：睇好恒指留意21644
美日股市屢創新高，港股踏入龍年以來走勢亦有轉強的情況，恒生指數連升兩周，一度突破100天線後回調，現於16,600點水平窄幅波動。如看好恒指可留意價外認購證21644，行使價17,889點，今年6月到期，實際槓桿12.7倍。相反，如看淡可關注恒指認沽證23161，行使價14,428點，今年8月到期，實際槓桿7.7倍。
比亞迪23045值得考慮
強者回調，弱者則反彈。內地召開中央財經委員會會議，要求推動新一輪大規模設備更新和汽車、家電等消費品以舊換新。比亞迪股份(01211)股價近日升破10天線及20天線，續看好政策支持可關注認購證23045，行使價222.2元，今年7月到期，實際槓桿7.4倍。淡倉則可考慮認沽證22252，行使價160元，今年9月到期，實際槓桿4.7倍。
至於大盤股方面，有報道指，國務院強調要聚焦老年人、外籍來華人員等群體支付不便問題，加強推動移動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展、相互補充。騰訊控股(00700)股價波幅收窄，暫於20天至100天線窄幅波動，即約285至近300元水平。如看好支付普及帶動股價，好倉可參考認購證20893，行使價380.18元，今年7月到期，實際槓桿9倍。相反，如看淡可留意認沽證22484，行使價207.68元，今年8月到期，實際槓桿7.2倍。
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