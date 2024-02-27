產經

輪商精選：睇好恒指留意21644

美日股市屢創新高，港股踏入龍年以來走勢亦有轉強的情況，恒生指數連升兩周，一度突破100天線後回調，現於16,600點水平窄幅波動。如看好恒指可留意價外認購證21644，行使價17,889點，今年6月到期，實際槓桿12.7倍。相反，如看淡可關注恒指認沽證23161，行使價14,428點，今年8月到期，實際槓桿7.7倍。
比亞迪23045值得考慮
大市整固之際，資源類股份如石油石化股及煤股等近日表現強勢。兗礦能源(01171)旗下兗煤澳大利亞(03668)全年純利18.19億澳元，按年跌49%，全年派息減43%。兗煤股價上周破頂後，本周跟隨市況回調近半成，若打算博反彈，可留意價外認購證23442，行使價21.26元，今年7月到期，實際槓桿5.5倍。
強者回調，弱者則反彈。內地召開中央財經委員會會議，要求推動新一輪大規模設備更新和汽車、家電等消費品以舊換新。比亞迪股份(01211)股價近日升破10天線及20天線，續看好政策支持可關注認購證23045，行使價222.2元，今年7月到期，實際槓桿7.4倍。淡倉則可考慮認沽證22252，行使價160元，今年9月到期，實際槓桿4.7倍。
至於大盤股方面，有報道指，國務院強調要聚焦老年人、外籍來華人員等群體支付不便問題，加強推動移動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展、相互補充。騰訊控股(00700)股價波幅收窄，暫於20天至100天線窄幅波動，即約285至近300元水平。如看好支付普及帶動股價，好倉可參考認購證20893，行使價380.18元，今年7月到期，實際槓桿9倍。相反，如看淡可留意認沽證22484，行使價207.68元，今年8月到期，實際槓桿7.2倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc