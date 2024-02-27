新盤概況：Belgravia Place第1期暫超購5.4倍 料今加推

海茵莊園兩房749萬沽

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，正考慮短期內加推。目前接獲的票源，佔約七成來自九龍主區。客源分布上，有約10%屬投資者，專才準買家的比例亦較以往為高。他指出，該盤會所佔地約兩萬方呎，引入多項多元運動設施，包括全港首個私人屋苑提供的室內滑板場。