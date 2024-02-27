新盤概況：Belgravia Place第1期暫超購5.4倍 料今加推
發展商加緊軟銷及收票鎖客。恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，過去3日累計已接獲逾950張入票，按首張價單提供148伙計，暫超額認購約5.4倍，項目最快今日加推新一批單位。
海茵莊園兩房749萬沽
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，正考慮短期內加推。目前接獲的票源，佔約七成來自九龍主區。客源分布上，有約10%屬投資者，專才準買家的比例亦較以往為高。他指出，該盤會所佔地約兩萬方呎，引入多項多元運動設施，包括全港首個私人屋苑提供的室內滑板場。
路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨上載最新銷售安排，周五起招標發售第1A座41樓及42樓F室連平台及天台複式戶，實用面積1,867方呎，招標期截至4月30日。
Napoli周五發售兩單位
餘貨盤密密部署出貨，新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，落實本周五起以先到先得形式發售兩伙兩房單位，包括第21B座6樓C室，實用面積487方呎，折實價657.45萬元。另一伙為第21B座9樓C室，面積相同，折實價661.37萬元。買家另可享多項現金回贈。
有個別項目推出優惠吸客，太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET，昨修訂價單，增設港島酒店水療健身俱樂部會籍優惠，購入指定單位買家，可獲贈兩個相關會籍，會籍為期12個月，價值約19.6萬元。
滙都I首錄取消交易
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