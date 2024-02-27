產經

新盤概況：Belgravia Place第1期暫超購5.4倍 料今加推

林達民（右）指，Belgravia Place第1期會所設有「滑板極限翔」。左為藝人郭柏妍。 林達民（右）指，Belgravia Place第1期會所設有「滑板極限翔」。左為藝人郭柏妍。
林達民（右）指，Belgravia Place第1期會所設有「滑板極限翔」。左為藝人郭柏妍。
發展商加緊軟銷及收票鎖客。恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，過去3日累計已接獲逾950張入票，按首張價單提供148伙計，暫超額認購約5.4倍，項目最快今日加推新一批單位。
海茵莊園兩房749萬沽
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，正考慮短期內加推。目前接獲的票源，佔約七成來自九龍主區。客源分布上，有約10%屬投資者，專才準買家的比例亦較以往為高。他指出，該盤會所佔地約兩萬方呎，引入多項多元運動設施，包括全港首個私人屋苑提供的室內滑板場。
財政預算案公布前夕，新盤交投放緩，昨僅錄零星成交，包括九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，以749.2萬元售出1座27樓B8室兩房戶，實用面積428方呎，呎價約17,504元。遠洋集團(03377)的旺角千望，減價最多26%促銷5伙最低層單位，繼日前沽出4伙後，昨再售一伙，成交價介乎298.57萬至611.62萬元，共套現逾2,000萬元。
路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨上載最新銷售安排，周五起招標發售第1A座41樓及42樓F室連平台及天台複式戶，實用面積1,867方呎，招標期截至4月30日。
Napoli周五發售兩單位
餘貨盤密密部署出貨，新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，落實本周五起以先到先得形式發售兩伙兩房單位，包括第21B座6樓C室，實用面積487方呎，折實價657.45萬元。另一伙為第21B座9樓C室，面積相同，折實價661.37萬元。買家另可享多項現金回贈。
有個別項目推出優惠吸客，太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET，昨修訂價單，增設港島酒店水療健身俱樂部會籍優惠，購入指定單位買家，可獲贈兩個相關會籍，會籍為期12個月，價值約19.6萬元。
滙都I首錄取消交易
此外，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I首錄取消交易，涉及單位為第1座7樓B08室一房戶，實用面積329方呎，原先在本月18日以464.86萬元售出，呎價約14,129元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，於上周五亦連錄得兩宗終止交易個案，涉及交易總額共4,321.03萬元。
整個PARK YOHO項目分7期發展，合計提供3,124伙。整個PARK YOHO項目分7期發展，合計提供3,124伙。
整個PARK YOHO項目分7期發展，合計提供3,124伙。
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