未補價成交：利東售388萬 7載僅升一成

政府落實延長未補價第二市場按揭擔保期，帶動該類物業近日有不俗承接力，鴨脷洲公屋利東邨高層單位減價後以388萬元售出，單位約7年只升值逾一成。

美聯蘇玉燕表示，上述單位為東安樓高層4室，實用面積約490方呎，近期以約398萬元未補價放盤，略為減至約388萬元易手，呎價約7,918元，新買家為綠表客。原業主於2017年以約350萬元購入單位，現帳面獲利約38萬元。

康雅苑306萬易手 市場筍價貨亦開始減少，世紀21聯誠謝寶昭指出，藍田居屋康雅苑B座低層12室，實用面積約546方呎，屬大兩房間隔，去年10月第二市場叫價約338萬元，累減約32萬元，以約306萬元沽出，呎價約5,604元。上址沽出後，現時同類放盤最平亦需約330萬元。

此外，世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦禧苑C座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔望園景，放盤半年減價約45萬元，以415萬元未補價易手，呎價約6,434元。

中原張朗霆稱，將軍澳居屋煜明苑A座高層8室三房戶，實用面積約643方呎，開價約450萬元，減至約442萬元第二市場價沽出，呎價約6,874元。