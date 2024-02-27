35%人有意買樓 5年低

未來12個月考慮入市比例

樓價持續向下，市民置業意欲驟減，代理行置業意向季度調查報告顯示，僅約35.8%受訪者考慮入市，創20季即約5年新低。

香港置業研究部董事王品弟表示，有關調查於1月底進行，收回514份有效問卷，當中有意入市的受訪者，有約40.7%置業目的為換樓最多，反觀目的為上車的比例跌至約34.8%，按季減少約7.2個百分點。

對於樓價走勢，佔約七成受訪者預期未來12個月樓價下跌，其中約26.3%估計樓價跌幅介乎5至10%，更有約26.1%受訪者預期樓價會下挫一成以上。

美聯中國暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，地產代理競爭空前激烈，現時已難以維持人海戰術，公司早於兩、3年前着手重整架構，疫情期間流失約15%員工，近年維持於1,000人水平，目前有約80間分行，現階段未有削減人手及分行部署，該行將致力持盈保泰，審慎控制營運成本。

44%市民支持全面撤辣 以現時的經濟情況推斷，即使全面撤辣樓價亦難有大幅增長，但可穩定市場信心。同時，料美國於年內減息，樂觀情況下樓價全年料升3至5%。

美聯昨亦透過手機程式的投票功能，收集市民對全面撤辣意見，截至昨日收到近1,500個意見，當中近44%支持全撤辣。