半新盤連環見紅

薈朗鬆綁輸兩成破底 SEA TO SKY蝕逾340萬 新一份財政預算公布前夕，半新盤繼續重災。馬鞍山薈朗開放式單位，持貨約兩年即劈價至282萬元沽出，創項目二手價新低，期內貶值近19%。將軍澳日出康城SEA TO SKY四房海景單位，最新成交價比3年前購入價帳面再低逾340萬元。

中原陳鴻霆表示，上述薈朗1座中層A1室，實用面積約229方呎，開價約350萬元，議價後獲上車客購入，呎價約12,314元。原業主2022年才以347萬元購入，帳面蝕讓約65萬元。

雲滙一房貶值23% 近年入伙盤較多地區，二手市場嚴重受壓。SEA TO SKY本月錄約兩宗二手轉讓全數損手。該行何文俊指，屋苑3座低層A室，實用面積約1,057方呎，減價300萬元，以1,450萬元易手，呎價約13,718元。原業主於2021年以1,793.4萬元一手買入，帳面貶值約19.1%。

中原李嘉龍稱，大埔白石角雲滙1座中層B2室一房戶，實用面積約344方呎，議價後以498萬元沽出，呎價約14,477元，原業主於2019年以約651萬元購入，單位帳面貶值約23.5%。

市場憧憬撤辣，除非單位「蝕本」平賣，否則難以吸引買家入市，大型屋苑亦沒有例外。該行李建華表示，荃灣麗城花園2期3座低層D室套三房單位，成交價638萬元，呎價約9,551元，原業主持貨約4年帳面蝕112萬元，單位貶值約15%。

市區屋苑都只有蝕賣吸客。美聯劉志偉稱，西南九龍君滙港5座中低層C室海景戶，實用面積約541方呎，減價192萬元，以1,088萬元易手，呎價約20,111元，原業主於2018年9月以1,308萬元購入，帳面虧蝕約220萬元。

香港置業吳志輝稱，荔枝角曼克頓山5座中低層H室兩房戶，放盤4個月，減價240萬元，最終以910萬元成交，呎價約15,799元，約3年帳面貶值約17.9%。

北角住宅傳賣285萬 此外，港島樓頻錄「2字頭」買賣。市場消息透露，北角富利來大廈一個中層單位，實用面積約225方呎，2018年購入價逾400萬元，剛以285萬元轉手，呎價約12,667元，約6年帳面貶值近30%。

中原冼子明表示，筲箕灣好景樓中低層B室兩房銀主盤，近日減價至350萬元，吸引3組買家爭購，最終以285萬元成交，呎價約8,934元。

財政預算案公布前夕樓市損手個案