●富衛集團宣布將與微軟（Microsoft）延長合作，簽署為期4年的協議，旨在為集團提供最先進的生成式人工智能技術，同時繼續支援集團的雲端優先策略。

●Mastercard與八達通合作，日後訪港旅客可透過旅客八達通App選擇Mastercard卡作為支付，Mastercard持卡人將可在iPhone或Apple Watch內的手機八達通增值；另內地入境旅客由2月1日至5月31日可享增值回贈優惠。