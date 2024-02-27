簡訊一覽
●保誠(02378)與深圳新風和睦家醫院簽署跨境保險業務合作，會在完成治療後為合資格客戶直接向院方支付已批核之醫療費用；合資格客戶可在進行治療前向深圳新風和睦家醫院預先諮詢相關醫療費用，而院方將因應客戶所需為其申請醫療費用預先批核；另保誠亦已豁免信用卡授權的要求，客戶毋須先作信用卡授權預留自付差額。
●富衛集團宣布將與微軟（Microsoft）延長合作，簽署為期4年的協議，旨在為集團提供最先進的生成式人工智能技術，同時繼續支援集團的雲端優先策略。
●萬國數據(09698)宣布，與馬來西亞太陽能發電商和多元化可再生能源開發商Cenergi簽訂總計22.5MWac的可再生能源虛擬電力購買協議，為期21年，用於為旗下柔佛州努沙再也科技園區數據中心園區供應綠色電力。
●Mastercard與八達通合作，日後訪港旅客可透過旅客八達通App選擇Mastercard卡作為支付，Mastercard持卡人將可在iPhone或Apple Watch內的手機八達通增值；另內地入境旅客由2月1日至5月31日可享增值回贈優惠。
●新加坡經濟發展局公布，當地今年1月工業生產按年轉升1.1%，遜於市場預期轉升4.5%；前值修訂至降2.4%。季調後按月續降5.7%，連降3個月，市場原預期轉升3%；前值修訂至降1.3%。
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