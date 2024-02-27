阿里旗下逾10企獲國企等入股

同時，阿里旗下10多間實體亦由內地國企或新加坡、馬來西亞、阿聯酋和卡塔爾等外國主權財富基金部分持有。上一財年貢獻集團不超過6%收入的6家從事直銷業務的實體，5家國企持股比例低於10%，其中一家則低於30%；國企亦取得體育、健康、物流等多個商業實體的部分股權。

蔡崇信：返頂級電商軌道 阿里主席蔡崇信對外媒表示，經過一段時間的壓力，集團已重返中國頂級電商企業軌道，隨着架構重組和新管理層到位，集團對能夠成為中國頂級電子商務企業之一更具信心。

他又預期，未來5年中國電子商務的滲透率將超過40%，大幅高於目前的30%水平。對於拼多多旗下Temu及字節跳動旗下TikTok等中國電商公司在美國取得成功，蔡指這些公司以合理價格提供高質量的商品，做法非常積極，阿里將觀察市場並研究如何應對。

對於早前阿里擱置阿里雲上市計劃，蔡指若投資者情緒較好，推進首次公開招股（IPO）計劃才會較為合理，至於已在香港提交上市申請的菜鳥，他指目前市場表現欠佳，公司仍在等待更好的時機。

螞蟻傳高價購瑞信華業務 另關於瑞銀擬放售瑞信中國境內投行股權一事，消息指，阿里旗下的螞蟻集團出手競購，主要擬通過是項收購建立證券業務，且有指其出價較唯一已出價的外資行城堡證券為高。

不過，據報內地當局更偏向外國買家，因最初授予外資投資銀行和經紀業務牌照，目的就是為了幫助金融業向全球競爭開放，故即使城堡證券出價較低，仍更有可能獲得政府批准。