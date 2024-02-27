美鋁171億購澳洲同業Alumina

近期資源業併購潮接二連三出現，美國最大鋁材生產商美國鋁業公司（Alcoa）昨表示，將以全股票方式收購澳洲同業Alumina公司，作價22億美元（約171億港元）。根據交易安排，Alumina股東每份持股可換取0.02854股美國鋁業普通股，併購有尚待股東同意。消息刺激Alumina股價周一收市升6.86%，屬1月中以來最大升幅。

銀泰黃金買加國礦企 美國鋁業表示，是次收購強化了集團對全球最大鋁土礦和氧化鋁生產的經營權。事實上，美國鋁業及Alumina一早已經設立合資企業Alcoa World Alumina and Chemicals（AWAC），負責經營鋁土礦開採、氧化鋁精煉和煉鋁業務。

至於內地資源公司亦出海收購同業，最新在深交所上市的中國銀泰黃金，則收購加拿大金礦集團Osino Resources的100%股權，涉及金額3.68億加元（約21.21億港元）。

公告指，Osino會取消接納加拿大金礦集團Dundee Precious Metals（DPM）以2.87億加元（約16.6億港元）收購該公司的協議，而銀泰會為此支付1,000萬加元（約5,783萬港元）的終止收購費用。

鐵礦石價創4個月低 Osino表示，銀泰提出的每股作價為1.9加元，遠高於DPM出價，所以董事會內的特別委員會決定改為接納該公司的收購建議，並且建議股東支持有關收購。

之不過，用於生產煉鋼的鐵礦石，其鐵礦石價格周一跌至去年10月以來最低，在新加坡的期貨價格一度下跌3.5%，至每噸116美元，反映春節過後內地鋼鐵需求反彈的憧憬並不樂觀。另中國鋼鐵工業協會數據顯示，2月中旬，內地主要鋼廠的庫存較月初大幅上升25.7%，都意味鐵礦石市場要出現復甦並不樂觀。

至於油市的復甦進度則較為明朗，事關有指春節後內地對石油採購活躍，部分煉油廠更可能提高開工率或推遲檢修計劃。國際油價反覆偏軟，紐約期油及布蘭特期油昨日偏軟。最新利比亞運油港出現罷工，導致當地一個每日生產5萬桶原油的油田出口受阻。