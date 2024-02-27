市場對美經濟前景趨樂觀 道指高開114

美國經濟展現出超強韌性，市場對於經濟前景的展望愈來愈樂觀。根據外媒一項針對經濟學家的月度調查，發現目前專家平均預期今年美國經濟增長達到2.1%，明顯高於1月調查時的1.5%。美股周一早段向好，道指曾升114點，報39,245點；標指升8點，報5,097點；納指升58點，報16,054點。

美核心通脹或跌穿3% 雖然大多數經濟學家都預期美國經濟會在去年強勁增長之後轉弱，但近期依舊頑強的就業市場數據，加上消費、政府開支的高企，使得經濟衰退已成為不太可能發生的情景。

EconForecaster LLC首席經濟學家James Smith表示，美國的經濟仍然是全世界羨慕的對象，實質經濟與就業職位增長仍然強勁，而通脹亦正在穩步回落。

不過，新加坡銀行首席投資策略師李依萊表示，高利率的滯後效應預計將繼續拖累美國的經濟增長，隨着財政政策的刺激力度減弱，勞動力市場和消費者信心將進一步下滑。在這種情況下，今年中可能出現持續兩個季度的輕度經濟衰退，核心通脹率可能下降至3%以下。

他認為，聯儲局上半年可能按兵不動，待到年中時再重新審視其量化緊縮政策並開始減息。到今年底，聯邦基金利率上限有可能從目前的5.5厘下降至4.7厘，10年期美國國債孳息率或回落至3.25厘，這也將導致美元走弱。

聯儲局和各大央行預計在今年內普遍放寬貨幣政策，預期將引發資產價格再通脹。在此情景下，存續期將在推動固定收益表現方面發揮關鍵作用，成熟市場投資級別債券和美國國債可能成為利率下降的主要受益者。金融環境的放寬以及利率下降也將支撐股市，尤其是起始估值和基本面具吸引力的市場（例如日本）以及優質增長板塊和防禦性價值板塊，包括科技、健康護理、必需消費品和公用事業。

AT&T為網絡故障賠償 企業消息方面，電訊公司美國電話電報（AT&T）此前發生大型網絡中斷事件，行政總裁John Stankey表示，將會為受影客戶提供賠償，包括對個人客戶提供5美元的消費額度補貼。AT&T股價周一早段曾跌0.36%。

歐洲大型車廠Stellantis宣布，與汽車租賃公司Ayvens達成一項價值數十億歐元的協議，未來3年將為後者提供多達50萬輛汽車。