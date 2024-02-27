日股屢破頂 韓急出招

推價值提升指數 鼓勵企業增股東回報 日本股市創下歷史新高後升勢未停，日經平均指數周一盤中曾高見39,388點，升0.7%。眼見日股升勢異常凌厲，南韓亦立即跟進，宣布推出「企業價值提升計劃」，為願意提高股東回報的公司提供激勵及稅務優惠，詳細指引將於6月公布。反觀香港則繼續望天打卦，無論是監管機構還是交易所均未見大作為，繼續等運到，再不想辦法自強，港股將被邊緣化，既難招（人）才更難招（錢）財！

南韓金融服務委員會宣布，將會在今年第三季度推出「南韓價值提升指數」（Korea Value-up Index），倣效日本的「JPX Prime 150」指數，精選出各大積極提升股東回報的公司，並作為大型退休基金、機構投資者的投資對象及市場參考指標。南韓當局更表示，計劃在今年第四季推出追蹤新指數的交易所買賣基金（ETF）。

6月出指引 業界嫌遲 雖然南韓已開始行動，但市場依然覺得改革來得太遲。SK證券分析師Seol Yonjin直言︰「令人失望的是當局沒有要求企業在短期內行動」，投資者原先相當期望刺激措施的計劃詳情在昨日一同公布，但政府卻稱要到6月才有具體指引。南韓首爾綜合指數昨日跌0.77%，收報2,647點。

回看日股今輪升勢，其實背後包含了證券交易所的改革、政府的支持、投資者的努力等多方面共同作用，而且也花費了不少時間。股神巴菲特早於2019年開始布局日股，買入日本5大商社股份，當時市場仍然對日股的前景抱有疑問。不過，在多番努力之下，國際機構投資者終於改變對日股看法。其中一項國際投資者正在增持日股的證據，是機構投資者的日圓淡倉大增。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，槓桿基金、資產管理公司的日圓期貨淨淡倉，已同步飆升至2022年中以來高位。機構投資者買入日本股票時，為了對沖日圓下跌導致「賺價蝕匯」的風險，通常會同步做淡日圓，這樣就能夠確保股價上升時的回報不會受到蠶食。因此，當機構買入愈多日股，就要相應地增加日圓淡倉。

至於具體有哪些措施提振日本股市，就不得不提東證交易所大力推動一倍市帳率（PB）倡議。東證交易所要求估值過低的上市公司提交「股價對策」，解釋未來如何重振公司估值；還用類似於「點名批評」的方式，列出表現欠佳的公司名單。這些舉動其實巧妙地利用了日本的社會文化，透過「質問」、「負面標籤」這些低估值公司，令這些公司顯得不合群、丟架，從而驅使其以回購或增加派息等方法提振股價。

港改革GEM板無料到 反觀香港，GEM板（前稱創業板）的改革方案討論經年，今年初終於落實生效，惟至今未見大起色；對於減低交易成本，吸引企業來港上市，招攬金融創新科技專才來港發展，港府都是講多過做，成效自然給其他地區競爭對手比下去，再不努力做些成績。一年復一年虛度光陰，香港金融中心即使不至於已「玩完」，只怕也與「玩完」不遠矣。