AWS料員工培育首重AI技能

去年全球經濟面臨多重挑戰，迫使企業重新審視整體的營運成本，今年不少企業對自身的發展趨向樂觀之際，網購巨擘亞馬遜旗下亞馬遜網絡服務（AWS）預測，今年各大企業將持續培育人才，塑造組織創新能力將有4大趨勢，尤其是生成式人工智能（Generative AI）方面，對員工提升自身技能以及企業提升員工技能水平方面，都帶來巨大的壓力和迫切性。

雖然每年企業都會考慮開源節流，但企業管理層普遍認為，若要建立企業韌性，關鍵仍在於持續投入資源推動人才培育，這對企業在面臨困難時特別重要。AWS認為，人才依舊是企業把握機遇的關鍵要素。無論對業務負責人、人力資源主管或是科技部門主管而言，專注於培訓員工技能，將是企業最具戰略性和影響力的投資。

逾75%機構擬5年內採用 Generative AI為AWS預測企業培育人才的4大趨勢之首，據世界經濟論壇發表的《2023年未來就業報告》，超過75%機構在未來5年內將計劃採用大數據、雲端運算和AI技術。不論企業是剛開始探索這些科技，還是已利用其推動業務營運的現代化，企業都需要掌握相應技能的人才。然而，企業現有的人才儲備有限。

故企業和組織應制訂培訓計劃，企業管理層應了解和學習不斷湧現的應用案例，並鼓勵經理級別員工了解Generative AI對各自業務領域的影響，組織跨部門討論，並在內部設立Generative AI試點和提倡小組，以高效、安全、正確方式使用這項科技。