安聯投資料美7月減息 亞股受惠

安聯投資預期，美國聯儲局會於今年7月減息，料美息見頂下有利亞洲市場股市及固定收益回報，日本、印尼、印度、台灣及南韓股市均有望受惠。

至於近期中港股市出現反彈，安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強認為，主因是早前市場過度拋售、停止做淡，以及有投資者趁低撈貨所致，但強調這些因素能否令股市持續回暖，仍須視乎內地的通縮周期是否延續。

華與全球脫鈎講法過分 內地方面，安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成指，兩會舉行在即但不代表中央會出台很大型的刺激措施；又認為雖然中國目前面臨的房地產挑戰，與日本在上世紀90年代的經歷有相似之處，但兩者在房地產價格修正的程度、受影響企業的普遍性，以及銀行系統的彈性方面存在很大差異，範圍可控，不會對銀行體系構成系統性威脅。

亞洲開發銀行最新則指，中國正在與全球經濟脫鈎的「講法過分」，因中國仍然是世界上許多國家的重要貿易夥伴。該行首席經濟學家朴之水（Albert Park）指，雖然某些國家在部分商品非常積極試圖限制對華貿易，但綜觀全球來看，相關行動並不明顯，又形容脫鈎的說法屬「非常誇張或非常片面」。他強調，由於中國的全球貿易聯繫廣泛，一旦中國增長復甦受阻，將對亞洲貿易構成風險，假設中國經濟增長放緩1%，出口需求就減少0.3%。

國際貿易方面，紅海危機推高英國企業運輸成本。英國商會最新調查顯示，當地逾半受訪出口商稱受紅海危機影響，面臨更高運輸成本及長達4星期的運輸延誤。英國商會更警告成本增加，將導致英國物價上升。部分受訪者指，紅海襲擊事件令其租賃貨櫃成本上升3倍，亦有指運貨期延長3至4周、現金流受負面困擾，且出現零件短缺困境等。