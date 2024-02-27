理想去年首錄盈利 估今季交付量飆九成

美市早段漲17% 理想昨日在港收報139.9港元，升0.58%，其美股周一早段曾升16.98%，折合港元後較香港收市價高13.77%。

季內交付量達13.18萬輛，按年增長1.84倍；全年計收入1,238.5億元，按年增長1.73倍，全年交付達37.6萬輛，按年增長1.82倍。公司預計今年首季交付量10萬至10.3萬輛，按年升90.2至95.9%，市場預估為11.66萬輛；料首季營收312.5億至321.9億元，按年升66.3至71.3%。

上季該企車輛毛利率22.7%，按年增2.7個百分點，按季升1.5個百分點；整體毛利率23.5%，按年及按季增3.3個百分點及1.5個百分點；季內營業費用67.5億元，按年增82.4%，按季增27.2%，自由現金流達146.4億元。

截至去年底，公司擁有467家零售中心，覆蓋140個城市，並於209個城市營運360家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心；另手頭現金儲備已增至1,036.7億元。投行大摩於理想績前發報告指，理想最大焦點已由業績移至3月初的春季發布會，屆時將會發布L9、L8及L7升級版，以及全新多功能休閒車「理想MEGA」。