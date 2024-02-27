穆迪撤銷11中企信用評級 涉內房資管公司

作為轉讓上海克而瑞過程的一部分，該企一直與一家內地銀行商討解除上海克而瑞的擔保責任，目前有關借款仍有約4.36億元人民幣未償還。近期該內銀卻指，不會同意解除上海克而瑞的擔保責任，這繼而將對易居實施內部重組及轉讓上海克而瑞的能力產生不利影響，及可能導致包銷協議不能成為無條件，進而導致供股終止。易居表示，將採取所有必要措施，於重組生效日期須落實的截止日期，即3月31日前與該內銀解決任何未決事項，正考慮若未能達成協議對重組及供股所產生的影響。