穆迪撤銷11中企信用評級 涉內房資管公司
易居重組供股或受阻
至於內地房地產服務平台易居企業(02048)早於去年致力趕於債務重組生效日截止日即今年3月底完成，但該企昨指，本月中出爐的供股計劃，並須轉讓上海克而瑞信息技術的65%權益安排或受阻。
作為轉讓上海克而瑞過程的一部分，該企一直與一家內地銀行商討解除上海克而瑞的擔保責任，目前有關借款仍有約4.36億元人民幣未償還。近期該內銀卻指，不會同意解除上海克而瑞的擔保責任，這繼而將對易居實施內部重組及轉讓上海克而瑞的能力產生不利影響，及可能導致包銷協議不能成為無條件，進而導致供股終止。易居表示，將採取所有必要措施，於重組生效日期須落實的截止日期，即3月31日前與該內銀解決任何未決事項，正考慮若未能達成協議對重組及供股所產生的影響。
國有房企與民營房企的信用狀況愈趨分化之際，滙豐環球研究發表報告指，在內地房地產存在困境下，華潤置地(01109)仍具有機會。該股目前估值與盈利脫節，同時財務狀況穩健，因此潤置仍是滙豐在內房行業的首選，目標價為46.2港元，維持「買入」評級。
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