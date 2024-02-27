產經

穆迪撤銷11中企信用評級 涉內房資管公司

多家內房企業推債務重組方案救亡。 多家內房企業推債務重組方案救亡。
多家內房企業推債務重組方案救亡。
國際評級機構穆迪決定撤銷11家中國企業的信用評級，包括10家內房開發商及一家不良資產管理公司中國長城資管。雖然理由是基於商業考慮，但外界關注曾涉債務違約「黑歷史」的龍光集團(03380)及融信中國(03301)等房企是否已遭海外債市投資者摒棄，甚至可能預示與內地經濟前景關係緊密的房地產板塊危機猶存。
易居重組供股或受阻
以中駿集團(01966)為例，上周披露即使一直在與境外債權人進行對話，討論並尋求境外債務的整體解決方案，但仍然重申公司無法保證整體解決方案能及時實施；寶龍地產(01238)則與初始參與債權人簽訂重組支持協議，涉及範圍內債務未償還本金總額約30.3%的持有人。惟兩者均屬穆迪撤銷信用評級的房企。
至於內地房地產服務平台易居企業(02048)早於去年致力趕於債務重組生效日截止日即今年3月底完成，但該企昨指，本月中出爐的供股計劃，並須轉讓上海克而瑞信息技術的65%權益安排或受阻。
作為轉讓上海克而瑞過程的一部分，該企一直與一家內地銀行商討解除上海克而瑞的擔保責任，目前有關借款仍有約4.36億元人民幣未償還。近期該內銀卻指，不會同意解除上海克而瑞的擔保責任，這繼而將對易居實施內部重組及轉讓上海克而瑞的能力產生不利影響，及可能導致包銷協議不能成為無條件，進而導致供股終止。易居表示，將採取所有必要措施，於重組生效日期須落實的截止日期，即3月31日前與該內銀解決任何未決事項，正考慮若未能達成協議對重組及供股所產生的影響。
國有房企與民營房企的信用狀況愈趨分化之際，滙豐環球研究發表報告指，在內地房地產存在困境下，華潤置地(01109)仍具有機會。該股目前估值與盈利脫節，同時財務狀況穩健，因此潤置仍是滙豐在內房行業的首選，目標價為46.2港元，維持「買入」評級。
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