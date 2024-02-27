中電去年多賺6倍 息不變

中電去年財務開支增2.58%至21.39億元，因不再把印度業務併表，本港業務融資成本實際漲46.76%至14.28億元。

未來5年港業務投資529億 集團今年起5年會再為本港業務投資529億元，上一份在低息環境下制訂、預算相若的5年計劃亦略為超支。財務總裁戴思力表示，資本開支的目的是提升未來現金流生成能力，跟派息相輔相成，因此，投資計劃「完美切合一貫的長期派息政策」，本次派息也堅持了對股東的承諾。

就市民最關注的電價，中電首席執行官蔣東強表示，現階段很難預測今年燃料調整費的走勢，惟下月已降至每度45.3仙，如國際燃料價格低企或向下調整，既有調整機制會反映。港府去年批准的5年發展計劃本已預期未來幾年基本電費平穩，暫時預料國際燃料價格的變動也是「輕微」。

港售電量增 內地盈利跌 然而，日後當可再生能源及核電的佔比提高，國際燃料價格對電費的影響會有所降低。中電正升級潔淨能源專線系統，以便從內地輸入多些低碳電力，預計明年完成，足夠支持港府2035年的可再生能源目標，中電會在適當時候討論是否重推本港水域的海上風電場。

中電去年本港能源業務營運盈利增長1.07%至85.36億元，某程度上被融資成本抑壓，期內售電量增1.63%至353.92億度，其中商業增3.32%至136.73億度，單計第四季按年增3.09%至32.28億度。

EA方面，蔣東強未有直接回應未來會否仍要減值，但強調零售業務能對沖發電業務的風險。然而，減碳轉型需要很多資本，中電對是否及如何引入合作夥伴均持開放態度。不過，EA去年營業虧損縮窄逾九成，原因是零售業務礙於供電成本高企和競爭加劇之際，澳洲批發電價回復正常。

蔣東強則稱，鈾在核電成本所佔比例相對低，其成本改變不會對中電內地盈利有很大影響，預期核電業務市場之後亦會保持穩健。

中電2023年度業績摘要