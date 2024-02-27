瑞銀估撤辣 樓價照挫10%

市場要求樓市撤辣的聲音不絕於耳，繼滙豐之後，歐資券商瑞銀亦預計，港府將會在新一份財政預算案中全面撤銷住宅相關的印花稅，惟對地產發展商股價及樓市僅屬短暫「沖喜」，因受樓市供應、信貸環境及利率3大因素影響，料今年樓價仍將下跌5至10%。

參考早前政府減辣後的數據，瑞銀預期政策或能刺激市場交易4至16周，相信上半年仍充滿挑戰，但若住宅租金回升，且按揭息率下降，下半年市場情緒或會改善。

該行解釋，香港住宅供應仍然充裕，料今年一手樓單位供應達5.1萬個，需要逾3年時間消化，加上信貸環境收緊，高槓桿發展商或會減價推盤，以加快現金回籠。另外，租金回報率和按揭成本之間的逆差，亦將持續打擊投資需求。

希慎評級目標價遭削 該行估計，新一份財政預算案將不會再發放任何消費券，並將推出吸引內地訪港旅客的措施，除了擴大個人遊外，或恢復對深圳居民一簽多行，甚至擴大至大灣區的其他8個城市，但短期內未必會大幅提高內地訪港旅客免稅額。