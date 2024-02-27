港股連跌兩日成交縮13% 百度捱沽

本周多家藍籌放榜在即，港股全日窄幅上落，波幅不足200點，恒生指數收市跌91點或0.54%，連跌兩日，成交額再縮13.01%至835.71億元。隨着全國兩會將會於下周一及二在北京召開，中資券商中金建議，在兩會期間，重點關注科技創新、國企改革、設備更新和消費品等相關領域。

恒指昨日低開40點，報16,684點，最多曾轉升51點，惟其後再現沽壓，一度挫135點，低見16,590點，最終收報16,634點；國企指數跌41點或0.72%，報5,723點；科技指數跌6點或0.19%，報3,393點。港股通連續8日淨流入，單日吸資17.58億元。

A股兩會前後普遍上揚 市場憧憬兩會期間有利好政策出台，推動大市。中金指出，歷史上資本市場在兩會前後可能表現相對積極。從2000年以來的情況來看，兩會期間A股市場大多呈現較積極的表現，滬綜指在兩會前後20個交易日的平均漲幅分別為2.5%及4.1%，涉及兩會政策預期的板塊或行業表現通常較為亮眼。

該行認為，目前港股估值仍處於歷史偏低位置，與全球市場比較處於明顯偏低水平，縱向及橫向對比均具備較好的投資吸引力，2月初至今的修復趨勢有望延續，建議繼續關注資本市場改革預期及兩會期間穩增長政策的力度與節奏。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，市場觀望本周財政預算案會否有樓市撤辣或減辣消息，可能會左右大市的走向，相信恒指在100天線附近會先行整固，下方支持則在50天線約16,100點水平，首季則有機會挑戰17,400點阻力。