俄財長：曾與內地磋商人民幣貸款

俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）接受當地官方媒體訪問時表示，俄國財政部正與中國討論以人民幣貸款的可能性，但至今尚未作決定。

據報俄中雙方在去年底曾討論有關話題，並且已經就此進行一段長時間談判。他亦表示，將對美國聯同盟友凍結俄羅斯海外資產的任何行動作出「對等」回應，還說俄羅斯所持的凍結資產並不比西方國家少。

專家傳倡港府定期發人幣債 俄羅斯自2022年入侵烏克蘭之後，歐盟及七大工業國集團（G7）凍結了約3,000億歐元的俄羅斯央行資產，而歐盟及G7有關是否及如何使用這些資金的討論已有一年多。

美國上周五宣布制裁逾90個來自俄羅斯、中國等地的實體，指控他們支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，較早前歐盟及英國以同樣理由施加新一輪制裁，波及部分中國公司。商務部昨日分別發3份聲明，稱中方堅決反對，中方將堅決維護中國企業的合法權益。

另一方面，本地傳媒引述消息指出，財資市場公會旗下離岸人幣孳息曲線工作小組，將於本月內向金融管理局提交建議書，政府可帶頭定期發行離岸人民幣債券，當中包括政府每季應該推出密度或超過100億元人民幣規模、覆蓋長中短年期債務，不過最終安排仍然視乎各方商議結果。

內地去年外商直接投資（FDI）暴瀉逾81%，僅330億美元，直接創下1993年後的新低，國家外管局國際收支司前司長管濤撰文指，判斷外方集中撤資和利潤匯出需要更多的證據。去年FDI減少乃由於關聯企業債務和外來股權投資淨流入按年雙降，前者受全球金融條件的影響且波動性較大，其減少不宜簡單視為外方撤資。至於外來股權投資驟減是否外方大規模撤資和利潤匯出，還要進一步分析。

人民幣兌每美元在岸價昨日收報7.1981，較上一日官方收市升3點子。離岸價日內徘徊在7.2水平，高見7.2019。