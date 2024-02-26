股市估市：重磅科技股暫不宜沾手

港股上周急升，以周線圖看，恒生指數已連續出現3支陽燭，並突破50天線，逼近100天線16,767點水平。然而，從技術分析的角度，參考過往一年走勢，恒指曾於去年1月、3月、6月均曾出現周線三連陽，當中1月份那次更是四連陽。必須注意的是，3支陽燭在理論上並不等如「三個白武士」，定義上「三個白武士」的陰陽燭形態必須每支陽燭燭身均長於對上一支。而上述去年的3次三連陽，伴隨的都是恒指見頂。

然而，是次有所不同的是指數正醞釀突破100天線，100天線自去年8月失守後便未曾觸及，如果指數可收於100天線之上，恒指或可逐級向上挑戰阻力，下一阻力位應為17,200點。策略上，基本因素仍是選股的依歸，觀乎重磅科技股未太能帶領指數向上，目前暫仍未宜沾手。

集團早前發盈喜，預料去年全年盈利將介乎8.8億至9.3億元，而收入則介乎47億至48億元，主要受惠於電影票房報捷等因素。以集團2022年收入23億元及賺1.05億元計，去年收入及盈利將增加最多108%及785%。此外，據燈塔專業版的數據，截至上周，今年2月的內地電影票房已逾100億元，為內地史上第6次單月票房超過百億元，反映經濟放慢對娛樂事業的影響有限。

集團目前市值109億港元，以盈喜上限計，市盈率不足10倍。投資者可分注吸納，突破10港元後加注，目標價12港元，支持位8港元。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）