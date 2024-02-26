個股分析：阿里業務有望重返正軌

其中，淘天集團季度收入按年增長2%至1,290億元，雲智能集團季度收入按年增長3%至280.6億元，國際數字商業集團季度收入增長44%至285.1億元，菜鳥集團季度收入增長24%至284.7億元，本地生活集團季度收入增長13%至151.6億元，大文娛集團季度收入增長18%至50.4億元。

回購有助提升股東回報 董事會授權增加250億美元的股份回購額度，延長有效期至2027年3月。未來3個財年仍有353億美元額度，反映管理層對業務及現金流的能力充滿信心。持續回購股份有助減少流通股總數，目標未來3年每年減少3%流通股的股數，提升每股收益及每股現金流。

集團正處於重振淘天集團增長的過程，業務增長初現復甦迹象，將繼續加大投入建設核心能力，以更進取的姿態面對競爭，贏得增長。

雲業務方面，堅持公共雲優先的策略，結構性調整見成效。主動優化業務結構，減少項目制收入，加大對公共雲產品的投入。另外，菜鳥正加快全球智能物流網絡建設，加大物流科技投入，抓住跨境電商快速發展的歷史機遇。

關於重組進展方面，目標希望在集團估值上，體現不同業務的真正內在價值，通過各種分拆上市融資等方式實現。考慮到當前具挑戰性的市場環境，認為無法通過這些方式，真正反映業務的內在價值，不會操之過急。阿里業務逐步重回正軌，加大回購及派息回饋股東，預料股價應有正面反應。

匯盈國際資產管理董事總經理 郭家耀（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份）