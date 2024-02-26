個股分析：阿里業務有望重返正軌
阿里巴巴(09988)早前公布截至去年12月底止第三季業績，營業收入2,603億元（人民幣‧下同），按年增長5%。
其中，淘天集團季度收入按年增長2%至1,290億元，雲智能集團季度收入按年增長3%至280.6億元，國際數字商業集團季度收入增長44%至285.1億元，菜鳥集團季度收入增長24%至284.7億元，本地生活集團季度收入增長13%至151.6億元，大文娛集團季度收入增長18%至50.4億元。
該企期內經營利潤按年下降36%，主要由於高鑫零售(06808)的無形資產減值和優酷的商譽減值所致。若不考慮股權激勵費用、無形資產及商譽減值以及其他若干項目，經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）按年增長3%。
回購有助提升股東回報
董事會授權增加250億美元的股份回購額度，延長有效期至2027年3月。未來3個財年仍有353億美元額度，反映管理層對業務及現金流的能力充滿信心。持續回購股份有助減少流通股總數，目標未來3年每年減少3%流通股的股數，提升每股收益及每股現金流。
集團正處於重振淘天集團增長的過程，業務增長初現復甦迹象，將繼續加大投入建設核心能力，以更進取的姿態面對競爭，贏得增長。
雲業務方面，堅持公共雲優先的策略，結構性調整見成效。主動優化業務結構，減少項目制收入，加大對公共雲產品的投入。另外，菜鳥正加快全球智能物流網絡建設，加大物流科技投入，抓住跨境電商快速發展的歷史機遇。
關於重組進展方面，目標希望在集團估值上，體現不同業務的真正內在價值，通過各種分拆上市融資等方式實現。考慮到當前具挑戰性的市場環境，認為無法通過這些方式，真正反映業務的內在價值，不會操之過急。阿里業務逐步重回正軌，加大回購及派息回饋股東，預料股價應有正面反應。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：